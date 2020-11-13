شيخ الأزهر يعزي ملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان

تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أعرب فيه عن صادق تعازيه وخالص مواساته في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رحمه الله، مبتهلا إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.وذكرت وكالة أنباء البحرين أن الملك حمد بن عيسى أعرب عن شكره وتقديره لفضيلة الإمام الأكبر على صادق مشاعره النبيلة المعزية في الفقيد الراحل رحمه الله.