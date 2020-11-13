توقيع الكشف الطبي على 3264 مواطنًا في أسوان (صور)

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني على المواطنين في قرية البصيلية بحري بمركز إدفو وقرية المنار ومركز نصر النوبة، واستمرت لمدة يومين في كل قرية.وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية، وتم إجراء الكشف الطبي على 3264 مواطنا.وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.