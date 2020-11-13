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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

قبل إشعال النار في نفسه.. فيديو يكشف تخطيط الإخواني محمد حسني لحادثة التحرير

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:35 م
الإخواني محمد حسني
الإخواني محمد حسني
أحمد عبد العزيز
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للإخواني محمد حسني، الذي أشعل النار في ملابسه، أمس الخميس، بميدان التحرير، مع أحد قيادات جماعة الإخوان يكشف فيه أنه يحضر لمفاجأة بميدان التحرير.

وقال خلال الفيديو: «في مفاجأة جاية مني أنا هتفرح ناس كتير بإذن الله، لأن اللي برة مش هيحرروا حد، وأعظم جهاد عند الله قول كلمة حق.. أنا إن شاء الله نازل، وانتظروا مننا بث مباشر من ميدان التحرير، أنا العبد لله محمد حسني غريب مصطفى».

يشار إلى أن شيماء محروس، زوجة الإرهابي محمد حسني، الذي أشعل النار في نفسه بميدان التحرير، كشفت معلومات جديدة عن انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية في مقطع فيديو.

وقالت في الفيديو إنها تزوجته لمدة 18 سنة وكانت حياتهما تسير بشكل جيد حتى 2011، وبعدها رُفد من عمله بالبنك المصري لتنمية الصادرات، وسافر للعمل بالخارج، وظل بالخارج 5 سنوات، وبسبب مشكلة في شغله عاد مرة أخرى إلى القاهرة.

وأضافت أنه بعد عودة زوجها من الخارج فوجئت بتغير في سلوكه وأصبح مهتزًا نفسيًا، لافتة إلى أنها خافت على أولادها منه، وطلبت منه الطلاق، وحاليًا قامت برفع قضية خلع ضده.
وتابعت: "كنت بخاف أنام معاه في أوضة واحدة، وكان دايمًا بيضرب العيال، وعشان كده قررت أنفصل عنه".

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