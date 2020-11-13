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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الجزارين»: انخفاض أسعار المواشى 20% جعلها عبئًا على المربين

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:35 م
يوسف البسومي
يوسف البسومي
عبدالناصرمحمد
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أكد يوسف البسومي النقيب العام للجزارين، أن أسعار المواشي انخفضت بنسبة ٢٠٪، مشيرا إلى أنها أصبحت عبئًا على المربين، حيث وصل الوزن قائما ٥٤ جنيها للكيلو البقري و٤٤ للجاموسي الكندوز والمذبوح بسعر ١١٠ و١٢٠ جنيها للكيلو بدلا من ١٤٠ للكيلو خلال الفترة الماضية ونتيجة عدم الإقبال على شراء اللحوم.

وقال "البسومي" في تصريحات لـ"الدستور"، إن السبب في انخفاض الأسعار يرجع إلى قلة السحب على المعروض من اللحوم نتيجة عدم وجود مصايف مثل كل عام ودخول المدارس والحالة الاقتصادية، إلى جانب أن أسعار الأعلاف ارتفعت إلى ٥٠٠٠ جنيه للطن، وبالتالي فإن المواشي أصبحت عبئًا على المربين فيضطرون إلى بيعها حتى لا تسبب خسائر لهم بسبب الإنفاق على الأعلاف والتربية دون الحصول على المقابل.

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