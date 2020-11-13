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الثقافة

حكاية صورة.. عندما تخلى توفيق الحكيم عن بخله من أجل أم كلثوم

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:21 م
توفيق الحكيم
توفيق الحكيم
نضال ممدوح
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لم تكن هزيمة 1967 نهاية المطاف في الصراع العربي الإسرائيلي٬ وإنما كانت جولة من جولات هذا الصراع٬ ولا ينكر أحد الأثر السلبي خاصة النفسي الذي ترتب على هذه الهزيمة٬ بين جموع الشعوب العربية وفي القلب منها الشعب المصري٬ وعلى رأسهم المبدعين والفنانين.

وفي هذه الصورة التي تجمع بين الكاتب المسرحي والمفكر توفيق الحكيم٬ وسيدة الغناء العربي أم كلثوم٬ تعرض لجانب من جوانب دور المبدع والفنان تجاه وطنه ومجتمعه٬ ففي أعقاب الهزيمة اعتكفت أم كلثوم حزينة محبطة في منزلها٬ وقررت اعتزال الغناء، حتى تلقت اتصالا هاتفيا من ديوان رئاسة الجمهورية٬ يدعوها للقاء الرئيس جمال عبدالناصر.

وفي هذا اللقاء أثناها عبدالناصر عن قرارها٬ مؤكدا أهمية دورها في دعم وطنها والوقوف بجانبه لتخطي الهزيمة والعبور إلى النصر٬ من خلال دعم المجهود الحربي٬ فانطلق صوت أم كلثوم ثانية لكنه من أجل مصر هذه المرة٬ لتجوب في العالم تغني ونصب عينيها بلدها مصر٬ وتخصيص إيراد هذه الحفلات من أجل المجهود الحربي ودعمه.

وقال الشاعر أحمد شفيق كامل تعليقًا على موقف أم كلثوم عقب النكسة: "رفعت أم كلثوم بعد النكسة شعار الفن من أجل المجهود الحربى"، وقالت: "لن يغفل لى جفن وشعب مصر يشعر بالهزيمة".

كما تعكس الصورة تغير الأشخاص وخروجهم عن سلوكياتهم بل وطبائعهم٬ من أجل أوطانهم خاصة عندما تكون في الشدائد والأزمات٬ فــ"الحكيم" والذي عرف عنه بخله الشديد٬ يشارك في التبرع هو الآخر من أجل المجهود الحربي٬ ويتخلى ــ مؤقتا ــ عن شحه لأجل بلد.

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