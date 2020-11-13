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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح مسجد رياض الجنة بدمياط (صور)

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:34 م
مسجد رياض الجنة
مسجد رياض الجنة
حسام فهمي
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افتتح الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، مسجد رياض الجنة الكبير بدمياط الجديدة، اليوم الجمعة، بحضور الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وأحمد البلشى، عضو مجلس الشيوخ، وفضيلة الشيخ هانى عنتر السباعى، مدير عام الدعوة، وفضيلة الشيخ على إسماعيل على على صابر، مدير إدارة أوقاف كفر البطيخ.

كما حضر الافتتاح لفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية وأعداد غفيرة من المصلين، كما تم إلقاء خطبة بعنوان "أدب الحوار والتعبير عن الرأي".
مسجد رياض الجنة
افتتاح مسجد رياض الجنة بدمياط (صور)
مسجد رياض الجنة
مسجد رياض الجنة
افتتاح مسجد رياض الجنة بدمياط (صور)
مسجد رياض الجنة

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