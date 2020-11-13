افتتاح مسجد رياض الجنة بدمياط (صور)

افتتح الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، مسجد رياض الجنة الكبير بدمياط الجديدة، اليوم الجمعة، بحضور الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وأحمد البلشى، عضو مجلس الشيوخ، وفضيلة الشيخ هانى عنتر السباعى، مدير عام الدعوة، وفضيلة الشيخ على إسماعيل على على صابر، مدير إدارة أوقاف كفر البطيخ.كما حضر الافتتاح لفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية وأعداد غفيرة من المصلين، كما تم إلقاء خطبة بعنوان "أدب الحوار والتعبير عن الرأي".