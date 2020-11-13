«وول ستريت» تفتح على ارتفاع بدعم قفزة سيسكو وديزنى

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على زيادة، اليوم الجمعة، إذ قفز سهما ديزني وسيسكو بعد إعلان نتائج فصلية إيجابية، رغم أن المستثمرين ما زالوا قلقين حيال فرض قيود بسبب ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 123.73 نقطة، بما يعادل 0.43 بالمئة، إلى 29203.90 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على زيادة 15.56 نقطة، أو 0.44 بالمئة، إلى 3552.57 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 85.35 نقطة، أو 0.73 بالمئة، إلى 11794.94 نقطة.