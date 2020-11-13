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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلة بريطانية: حلفاء أمريكا يجب أن يتشاركوا العبء مع بايدن

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:39 م
بايدن
بايدن
أبوزيد على
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نوّه تقرير بريطاني بأن الولايات المتحدة الأمريكية، بحاجة شديدة إلى سواعد حلفائها، ومشاركة العبء مع الرئيس المنتخب جو بايدن، بعدما حسم سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 لصالحه.

يذكر أن بايدن حصل على 290 صوتًا في المجمع الانتخابي الذي يضم 538 صوتًا، فيما نال ترامب 214 صوتًا، ليغادر بذلك البيت الأبيض بعد ولاية واحدة فقط.

وذكرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية أنه في كثير من أنحاء العالم، كان انتصار جو بايدن مصدر ارتياح كبير بالنسبة لحلفائها.

وأشارت المجلة إلى أن فترة بايدن ستكون أكثر هدوءًا، ففي ظل رئاسة بايدن لن يكون هناك مزيد من التهديدات بمغادرة الناتو، بالإضافة إلى أن أمريكا ستتوقف عن معاملة الاتحاد الأوروبي على أنه "عدو" في التجارة، أو معاملة قواتها المتمركزة في كوريا الجنوبية كمضرب للحماية.

وأوضحت المجلة البريطانية أن بايدن سيقدم يده للعمل بشكل تعاوني على الأزمات العالمية، من فيروس كورونا إلى تغير المناخ.

ولفتت إلى أن بايدن يعد بجعل أمريكا منارة مرة أخرى، وبطلة القيم السامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، وأنه سيقود البلاد كما قال في خطاب قبوله: "ليس فقط بمثال قوتنا ولكن بقوة مثالنا".

ومن المقرر أيضًا أن ينضم بايدن مجددًا إلى اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، والتي انسحبت منها أمريكا رسميًا في 4 نوفمبر.

كما تشير التوقعات إلى أن بايدن، لديه القدرة المثالية للتعاون مع منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن أنه يود أن ينضم مجددًا إلى الاتفاق النووي مع إيران الذي ألغاه ترامب.

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