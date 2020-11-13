10 تصريحات جعلت بوسي تتصدر التريند

أبي طلق أمي وهي حامل فيا

- أنا معرفش شكل أخويا

- مينفعش أغلط فيه

- أبي تزوج بعد أمي عدة مرات

- قعدت في لبنان 10 شهور

- أهون عليّ أن أقيم داخل مصر وأتسول

- محدش أطمن على ابني

تصدر اسم الفنانة بوسي قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير «جوجل» عقب ظهورها في برنامج «معكم منى الشاذلي» الذي يعتبر أول ظهور تلفزيوني لها، بعد الأزمات المتتالية التي حدثت بينها وبين والدها والمشاكل القضائية التي كانت بينها وبين طليقها.وترصد «الدستور» في السطور التالية أبرز 10 تصريحات لبوسي:أكدت بوسي عدم وجود علاقة بينها وبين والدها منذ ولادتها، مشيرة إلى أنه طلق والدتها بالشهر الثاني عندما كانت حامل فيها، مؤكدة أن الدتها وأسرة والدتها هم من ربوها، وأنها لا تقصر مع والدها رغم جشعه كأب لأبنائه، ومع ذلك فهي لم تقصر معه إذا استطاعت ولديها إمكانية المساعدة.أكدت بوسي أنها لم تنطق كلمة «بابا» لوالدها، كما أنها تعاني من صعوبة في نطقها، وأشارت إلى وجود شقيق لها من أم ثانية لا تعرف شكله ولا تعلم عنه شيء، وأن أشقاء والدتها كانت تنادى لهم بـ بابا ووالدها لم يسأل عليها إلا بغرض الحصول على المال.علقت بوسي خلال برنامج "معكم منى الشاذلي" على مقطع الفيديو الذي حظى بصدى واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه تم وصفها بأنها ابنة عاقة، قائلة «أنا أفضل الصمت خاصة إذا كان الموضوع يأتى من شخص يوجعك، ومينفعش أغلط فيه، لأنه والدى في النهاية، خاصة أن الأب تعاون مع الأعداء ليشوه صورتى ويشارك فى الحرب علىَ».كشفت بوسي عن تعدد زيجات والدها، كما كشفت أنه لم يتولى مسؤلية أفعاله، كما أنه لم يقم بالصرف على أبناءه من زوجاته ويعاني من جفاء في معاملته وقسوة.قالت بوسي إنها سافرت لبيروت بسبب المشاكل القضائية التي نشبت بينها وبين طليقها، موضحة أنه تم حل القضايا قبل انقضاء مدة الـ10 شهور لكنها لم تتمكن من نزول لمصر نتيجة لجائحة كورونا التي أدت لإغلاق حركة الطيران.كشفت بوسي عن تعلقها الشديد بمصر قائلة: «أهون علي أني أعيش في مصر متسولة ولا إني أسافر"، مشيرة إلى أنه لم تقم بتعلق ملابسها خلال مدة إقامتها ببيروت لكنها احتفظت بها داخل حقيبة السفر على أمل النزول في أي وقت وروجعها لمصر.صرحت بوسي خلال برنامج "معكم منى الشاذلي" بأنه لم يهتم أحد خلال فترة سفرها بالسؤال عن ابنها وكان يعاني بمفرده، مشيرة إلى أنها عانت من الوحدة وأن أكثر ما أثر فيها هو عدم استطاعتها حضورعيد ميلاد ابنها.