رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 نوفمبر 2020 الموافق 27 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

احتفالًا بأعياد الطفولة.. عروض سينما وورش فنية بثقافة المنيا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:48 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
آلاء حسن
طباعة
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية احتفالًا بأعياد الطفولة بفرع ثقافة المنيا، حيث أقيم يوم ترفيهى متنوع لطلاب مدرسة الفاروق الابتدائية بقصر ثقافة المنيا، تضمن عرضًا لفيلم سينما الأطفال بعنوان "التصالح"، بجانب ورشة فنية وتدريب البراعم على الرسم والتلوين، بمشاركة الفنانة إيمان أبوستيت، ومشرفات مكتبة الطفل، كما اختتم القصر ورشة الرسم والتلوين الشعبى والفرعونى والإسلامى، تدريب الفنانات سحر عبدالمحسن، ريهام كمال، ومنى وفائى.

وأقام نادى أدب بيت ثقافة العدوة محاضرة بعنوان "النقد الادبي" حاضرها الدكتور هانى عطا الله، دارت حول معنى النقد في عموم السياق، والنقد البناء والنقد الأدبي في العصر الحديث وكيف يكون النقد بناء ولا يخرج عن موضوع النقد المطروح، وعقد بيت ثقافة ديرمواس لقاء شعريًا بمدرسة بني عمران الثانوية، بحضور نخبة من شعراء ديرمواس منهم رجب لقي، الحسن محمد، بدعي محمد، علي عبد الحفيظ، ناصر علي، أحمد سيد، صلاح المغربي، وتم الاستماع إلى العديد من المواهب الشابة، وقدم الشعراء قصائدهم الشعرية منها شعر العامية الفصحى، وأيضا الاستماع للمواهب من الطلاب في الشعر والالقاء، مع التوجيه للمواهب ليكون نشاط نادي أدب ديرمواس نافذة لاستكشاف المواهب الشابة.

ناقشت مكتبة دهمرو الثقافية كتاب بعنوان "نمو الطفل" تأليف محمود الزيادى، ناقشه عبدالعظيم أحمد عبد العظيم، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية لتعلم رسم سمكة مع الفنان أحمد سليمان احتفالا بأعياد الطفولة.

قدم بيت ثقافة جاهين محاضرة تثقيفية بعنوان "الوقاية والعلاج من كوفيد-19" بحضور طلاب مدرسة الأمل الصم والبكم، حاضرتها عبير محمد أخصائية بلغة الإشارة، تحدثت فيها عن الأعراض الأكثر شيوعا منها الحمى، سعال جاف، إرهاق، الأعراض الأقل شيوعا آلام وأوجاع التهاب الحلق، إسهال، التهاب الملتحمة صداع فقدان حاسة التذوق أو الشم، طفح جلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين، أما الأعراض الخطيرة صعوبة أو ضيق في التنفس ألم أو ضغط في الصدر فقدان القدرة على الكلام أو الحركة، وأكدت أهمية اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتنا واتباع الأنظمة الغذائية السليمة والصحية.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

النائب العام يمنع صاحب تصالح الـ33 مليون بكفر الشيخ من التصرف فى أمواله

«عادل إمام لم ينس أني حكمت عليه بسنة سجن»..اعترافات مرتضى منصور

إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

الصور

image description

أحمد عثمان.. إحياء ذكرى صاحب فكرة نقل معبد أبو سمبل (فيديو)

image description

التفاصيل الكاملة لإصابة محمد صلاح بكورونا (فيديوجراف)

image description

افتتاح مسجد رياض الجنة بدمياط (صور)

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ أعمال مبادرة «نور الحياة»

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بحبس متهمين بازدراء الإسلام والمسيحية

اتحاد الكرة يحذف خبر إصابة صلاح بكورونا

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

إنفوجراف

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

الأكاديمية المهنية للمعلمين.. رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد لتغيير المسمى الوظيفى

دراسة: حبوب منع الحمل لا تزيد من خطر الاكتئاب

فنادق روما السياحية تستضيف مصابين بكورونا

الأرجنتين تتعادل مع باراجواى بهدف لكل منهما فى تصفيات كأس العالم

أيام زمان

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«نجم لم يلمس الكرة إلا مرة واحدة».. حكاية البرازيلي كارلوس رابوسو

«عندما طلب لاعبي منتخب زائير قرودا».. حكايات من بطولة أمم إفريقيا

«الجن والشياطين يحاربون معه».. حكاية «الأعور» الذي أعدم مع طومان باي

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
صفاء النجار
فأر أسود ينهش قطتى
المزيد

الثقافة

احتفالًا بأعياد الطفولة.. عروض سينما وورش فنية بثقافة المنيا

صدور كتاب «داعش شرعنة التوحش» لـ وفاء صندى

حكاية صورة.. عندما تخلى توفيق الحكيم عن بخله من أجل أم كلثوم

ناشرون من «الأعلى للثقافة» يقترحون إطلاق معارض للكتب المخفضة