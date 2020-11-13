احتفالًا بأعياد الطفولة.. عروض سينما وورش فنية بثقافة المنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية احتفالًا بأعياد الطفولة بفرع ثقافة المنيا، حيث أقيم يوم ترفيهى متنوع لطلاب مدرسة الفاروق الابتدائية بقصر ثقافة المنيا، تضمن عرضًا لفيلم سينما الأطفال بعنوان "التصالح"، بجانب ورشة فنية وتدريب البراعم على الرسم والتلوين، بمشاركة الفنانة إيمان أبوستيت، ومشرفات مكتبة الطفل، كما اختتم القصر ورشة الرسم والتلوين الشعبى والفرعونى والإسلامى، تدريب الفنانات سحر عبدالمحسن، ريهام كمال، ومنى وفائى.وأقام نادى أدب بيت ثقافة العدوة محاضرة بعنوان "النقد الادبي" حاضرها الدكتور هانى عطا الله، دارت حول معنى النقد في عموم السياق، والنقد البناء والنقد الأدبي في العصر الحديث وكيف يكون النقد بناء ولا يخرج عن موضوع النقد المطروح، وعقد بيت ثقافة ديرمواس لقاء شعريًا بمدرسة بني عمران الثانوية، بحضور نخبة من شعراء ديرمواس منهم رجب لقي، الحسن محمد، بدعي محمد، علي عبد الحفيظ، ناصر علي، أحمد سيد، صلاح المغربي، وتم الاستماع إلى العديد من المواهب الشابة، وقدم الشعراء قصائدهم الشعرية منها شعر العامية الفصحى، وأيضا الاستماع للمواهب من الطلاب في الشعر والالقاء، مع التوجيه للمواهب ليكون نشاط نادي أدب ديرمواس نافذة لاستكشاف المواهب الشابة.ناقشت مكتبة دهمرو الثقافية كتاب بعنوان "نمو الطفل" تأليف محمود الزيادى، ناقشه عبدالعظيم أحمد عبد العظيم، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية لتعلم رسم سمكة مع الفنان أحمد سليمان احتفالا بأعياد الطفولة.قدم بيت ثقافة جاهين محاضرة تثقيفية بعنوان "الوقاية والعلاج من كوفيد-19" بحضور طلاب مدرسة الأمل الصم والبكم، حاضرتها عبير محمد أخصائية بلغة الإشارة، تحدثت فيها عن الأعراض الأكثر شيوعا منها الحمى، سعال جاف، إرهاق، الأعراض الأقل شيوعا آلام وأوجاع التهاب الحلق، إسهال، التهاب الملتحمة صداع فقدان حاسة التذوق أو الشم، طفح جلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين، أما الأعراض الخطيرة صعوبة أو ضيق في التنفس ألم أو ضغط في الصدر فقدان القدرة على الكلام أو الحركة، وأكدت أهمية اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتنا واتباع الأنظمة الغذائية السليمة والصحية.