«القاهرة مدينة ذكية».. كل ما تريد معرفته عن مستقبل العاصمة 2030

"مفهوم المدن الذكية"

"مواصفات المدينة الذكية"

"خدمات المدن الذكية"

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، سير العمل بالإدارة المركزية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الإجراءات الخاصة بتحويل العاصمة لمحافظة ذكية متطورة بحلول 2030، في إطار التحول الرقمي، وسعي الدولة لميكنة كل الخدمات الخاصة بالمواطن، مؤكدًا أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الإلكتروني، لتحديث العمل الإداري ضمن رؤية الدولة 2030، بتطوير نظام حوكمة متكامل، يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الإجراءات بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة.هناك أكثر من مفهوم للمدينة الذكية، ولكن المفهوم الأرجح هو "مدينة رقمية، أو إيكولوجية، تعتمد خدماتها على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل أنظمة مرور ذكية تدار آليًا، وخدمات إدارة الأمن المتطورة، وأنظمة تسيير المباني، واستخدام التشغيل الآلي في المكاتب والمنازل، واستخدام عدادات للفواتير والتقارير".تعتمد "المدن الذكية" بشكل رئيسي على البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، ولعل أكثر ما يميزها تركيزها على الإنسان في المقام الأول، لأنها تستطيع الاستجابة للظروف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المتغيرة، بخلاف المدن التقليدية.يمكن أن تكون المدن الذكية مدنا جديدة صممت وأنشئت بطريقة ذكية منذ البداية، أو مدينة تقليدية تم تحويلها تدريجيا إلى مدينة ذكية بالكامل.وأطلقت مدن كثيرة حول العالم مشاريع لمدن ذكية، من بينها دبي ونيويورك وطوكيو وشنغهاي وأمستردام.تكون المدن الذكية قادرة على تنفيذ إدارة البنية التحتية "المياه والطاقة والمعلومات والاتصالات، والنقل، وخدمات الطوارئ، والمرافق العامة، والمبانى، وإدارة وفرز النفايات"، كما أن المدينة الذكية مؤتمنة على تحسين نوعية الحياة للمواطنين.وتجاوزت حلول المدن الذكية حاجز الخدمات الاقتصادية والاجتماعية، بل وفر أيضا ابتكارات تتيح للمواطنين التصويت في الانتخابات عبر الهواتف الذكية مع توفير حماية كافية ضد أعمال الاختراق.