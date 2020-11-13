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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«باع نفسه مقابل دولارات».. محطات في حياة الإرهابي حمزة زوبع

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:40 م
الإرهابي حمزة زوبع
الإرهابي حمزة زوبع
سمر عبدالله
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ظهر بوجهه القبيح عقب ثورة 30 يونيو، التي أطاحت بجماعة الإخوان الإرهابية من الحكم، ورغم فشله كطبيب وعدم نجاحه في تحقيق أي شيء يُذكر، حاول أن يجد نفسه في الإعلام لكنه فشل أيضًا، هذا هو الإرهابي حمزة زوبع.

- رحلة زوبع في الحرية والعدالة
حمزة زوبع، يعد أحد أتباع القيادي الإخواني محمد البلتاجى، حيث وظفه الأخير داخل الجماعة لتنفيذ الأوامر، ليصبح زوبع أحد قيادات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة المنحل، كما هرب بعد ثورة 30 يونيو إلى الخارج، وتم طرده من عدة دول إلى أن انضم لقناة مكملين الإرهابية التي تبث من تركيا.

- بث الأكاذيب
اعتمد زوبع خلال عمله في القناة الإرهابية، على بث الأكاذيب مقابل الحصول على دولارات الإخوان الإرهابية، ويعد من القيادات المحرضة على العنف ضد مصر من الجماعة، حيث استغل برنامجه المشبوه للتحريض على الجيش والشرطة المصرية.

- كشف أكاذيب الإخوان
زلات لسان الإخوانى حمزة زوبع، تفضح الجماعة الإرهابية باستمرار، فيوميًا يحرض "زوبع" ضد مصر مقابل دولارات، وفى وقت سابق اعترف الإخوانى حمزة زوبع، بأن الجماعة كانت تعلم أن اعتصام رابعة لم يكن ليعيد مرسى، ولكنهم كانوا يطلبون أنصارهم بالتصعيد من أجل الوصول لمرحلة التفاوض.

- ابتزاز زوبع
فيما حاول زوبع التحريض ضد مصر، لكن لسانه دلّ على سقطاته المستمرة، حيث قال لإحدى القنوات الإخوانية: "كنا نعلم أن هذا الاعتصام فى إشارة إلى اعتصام رابعة - لن يعيد محمد مرسى إلى السلطة، وقد يسأل البعض لماذا كنتم تقولون للناس فى الاعتصام "مرسى سيعود غدًا أو بعد غدٍ"؟، لأننا كان نريد أن نصل إلى نقطة التفاوض".

حينها تصريحات حمزة زوبع لم تلق قبولًا لدى عناصر الإخوان الذين تيقنوا بأن التنظيم كان يضللهم، وأحدث هذا الاعتراف نقطة تحول فى العلاقة بين الإخوان وأنصارها، خاصة بعدما خرجت مطالبات من الجماعة ذاتها تطالب بمعاقبة حمزة زوبع بعد اعترافه.

- أسرة زوبع
حمزة زوبع كان والده يعمل في محل حلاقة ووالدته بائعة ذرة وعلافة، وكان يرتدى وجه الشاب المتدين البسيط، حتى ظهرت جماعة الإخوان على حقيقتها بعد الثورة، فتحول وباع نفسه مقابل المال، وأظهر وجهه الحقيقى.

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