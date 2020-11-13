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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استمرار التحقيق مع المشتبه به بالهجوم على سفارة السعودية فى لاهاى

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:30 م
الهجوم على سفارة
الهجوم على سفارة السعودية
منار أحمد
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أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه لا توجد معلومات للآن عن هوية المشتبه به بالهجوم على سفارة السعودية في لاهاي.

وأشارت القناة العربية السعودية، إلى أن التحقيقات مستمرة مع المشتبه به بالهجوم على سفارة السعودية في لاهاي.

وكانت قد أعلنت الشرطة الهولندية أمس الخميس، أن السفارة السعودية في لاهاي تعرضت لإطلاق نار، وأن البحث جارٍ عن مصدر النيران. يأتي ذلك غداة تفجير في مقبرة لغير المسلمين في جدة خلال إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى بحضور دبلوماسيين غربيين.

وأكدت الشرطة أن إطلاق النار لم يسفر عن سقوط جرحى. وأضافت أنها تواصل أعمال البحث، وطالبت من لديه معلومات بالإدلاء بها. وقال متحدث باسم الشرطة إن التحقيق جارٍ لمعرفة الدافع وراء إطلاق النار، وإنه من غير الواضح من وراءه.

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية عن الشرطة قولها إنه تم اكتشاف عدد من أغلفة الرصاص في المكان بعد الحادث. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى عشرين ثقبًا ناجمًا عن رصاص في المبنى ونشرت صورًا تبدو فيها ثقوب في النوافذ. ولم تؤكد الشرطة عدد الطلقات.

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