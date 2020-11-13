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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير الداخلية الألماني: ينبغي محو المحتوى الإرهابى من الإنترنت

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:29 م
هورست زيهوفر
هورست زيهوفر
منار أحمد
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قال زير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، إنه ينبغي محو المحتوى الإرهابى من الإنترنت، وفقا لقناة العربية الاخبارية.

جاء ذلك بعد سلسلة الهجمات الإرهابية الأخيرة في أوروبا، فأمر الوزير الألماني بدراسة سبل جديدة لاحتجاز الإسلاميين الخطيرين أمنيا.

وقال عبر الفيديو لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي: "نحن ندرس أيضا ما يمكننا القيام به بالإضافة إلى ذلك، على وجه الخصوص احتجاز أصحاب الخطورة الأمنية المرتفعة"، مضيفا أنه لا يمكن حل هذه المشكلة في ألمانيا بالترحيل وحده، حيث إن "أكثر من نصف الخطيرين أمنيا يحملون الجنسية الألمانية"، وأوضح في المقابل أنه لا يريد نشر أي خطط دون التحقق مما إذا كان "يمكننا أيضا تنفيذها بشكل قانوني".

كانت الحكومة النمساوية، التي تضم المحافظين والخضر، طرحت يوم الأربعاء الماضي خططا تشريعية واسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، تنص على تطبيق إجراءات احترازية بالاحتجاز على من سبق إدانتهم بالإرهاب، وذلك عقب انتهاء فترة عقوبتهم، مثل الجناة المصابين بأمراض عقلية أو الجناة الخطرين أمنيا، ويستثنى من ذلك من تخلوا بشكل موثوق عن الأفكار المتطرفة.

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