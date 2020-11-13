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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

عضو بمجلس السيادة السودانى يرحب بانضمام قوى السلام للحكومة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:35 م
صديق تاور
صديق تاور
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أعرب عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور صديق تاور، عن ترحيبه بانضمام قوى السلام للحكومة الانتقالية كداعم لقوى الثورة من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة والتنمية والرخاء.
وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الجمعة، أن تاور التقى في جوبا مع رئيس "حركة العدل والمساواة" وأمين عام "الجبهة الثورية" الدكتور جبريل إبراهيم، حيث بحث اللقاء الأوضاع الراهنة ودور أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان في تعزيز وإنجاح الفترة الإنتقالية وصولا لتحقيق التحول الديمقراطي بالبلاد.
ومن المقرر، أن يصل إلى الخرطوم بعد غد الأحد قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام السوداني.

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