الصين تدين تصريح وزير خارجية أمريكا بشأن تايوان



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين"، في تصريح اليوم، إن بومبيو ينشر ما وصفها بـ"الأكاذيب والمعلومات الملفقة"، بهدف تضليل الرأي العام وكسب المصالح السياسية الشخصية، وهو الأمر الذي يضر بالعلاقات الصينية- الأمريكية ويزعزع السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.



وأكد أن مبدأ "صين واحدة" يعتبر من الأساسيات السياسية للعلاقات بين بكين وواشنطن، داعيا الجانب الأمريكي إلى الالتزام بهذا المبدأ الأساسي وأحكام البيانات الصينية- الأمريكية المشتركة الثلاثة، ووقف الاتصال الرسمي والعسكري مع تايوان، ووقف التصريحات والتصرفات الضارة بالعلاقات الثنائية، وعدم المضي فيما وصفه بـ"المسار الخاطئ والخطر".

وحول ما أثير من قلق بشأن محتوى مشروع "قانون الشرطة البحرية" الصيني، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن صياغة "قانون الشرطة البحرية" نشاط تشريعي عادي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان)، ويتماشى المحتوى المعني مع الأعراف والممارسات الدولية.



وأشار بين إلى أن الشرطة البحرية الصينية قوة لإنفاذ القانون الإداري، وتهدف صياغة "قانون الشرطة البحرية إلى تحديد وظائفها وصلاحياتها في إنفاذ القانون والتعاون الأجنبي، ومساعدة الشرطة البحرية الصينية على أداء واجباتها بشكل أفضل والوفاء بالالتزامات الصينية بموجب المعاهدات الدولية والحفاظ على النظام البحري الجيد.

شجبت الصين- اليوم الجمعة- تصريح وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، بأن تايوان لا تنتمي إلى أراضي الصين، داعية الجانب الأمريكي إلى وقف الاتصال الرسمي والعسكري مع جزيرة تايوان.