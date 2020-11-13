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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تعتزم إنشاء مستودع للكائنات المسببة للأمراض

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:32 م
تيدروس أدهانوم
تيدروس أدهانوم
وكالات
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ذكر رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الجمعة، في جنيف، إن جائحة كوفيد- 19 أظهرت أن الدول بحاجة ملحة إلى نظام لتقاسم العينات الطبية ومنشأة تخزين مركزية للكائنات مسببة الأمراض.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية في نهاية الاجتماع السنوي للدول الأعضاء: "نقترح نهجا جديدا يشمل مخزنا لوضع المواد التي لدى منظمة الصحة العالمية بشكل آمن في سويسرا".

وتابع، في مؤتمر عبر الإنترنت، أن الآلية ستساعد في تسريع الأبحاث الخاصة بالعقاقير واللقاحات الجديدة.

وجارٍ وضع مسودة اتفاق إطاري يحكم ويحدد حجم المواد التي سوف يتم تقاسمها مع منظمة الصحة العالمية ومع غيرها من المؤسسات.. وقال تيدروس إن الحكومات سوف تظل حرة في حسم مسألة المشاركة من عدمها.

وأعلن أن سويسرا وافقت على دعم الخطة. وأشارت إيطاليا وتايلاند بالفعل إلى أنهما ستقدمان مواد بموجب هذا الاتفاق الإطاري.

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