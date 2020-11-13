رفع 20 طن مخلفات من شوارع وأحياء المنيا (صور)

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا برئاسة العميد محمد صلاح أبوكريشة حملة لرفع الإشغالات والمخلفات والقمامة والأتربة بقرى وأحياء المركز والمدينة، أسفرت عن رفع 20 طنًا من المخلفات بجانب رفع الإشغالات من الشوارع والأرصفة والتي تعيق حركة المواطنين.وأكد جمال نجيب نائب رئيس المركز أن الوحدة المحلية لقرية البرجاية برئاسة مصطفى مرسي رئيس القرية نظمت حملة لرفع الإشغالات بطريق مصر- أسوان أمام المستشفيات الجامعية، حيث قامت برفع كافة الإشغالات التي كانت تعيق حركة المواطنين والمركبات وقامت بتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين كما تم رفع 20 طنا من القمامة والمخلفات والأتربة من نقاط التجمع بقريتي دماريس والبرجاية.وأوضح نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه في إطار دور الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا في خدمة المجتمع تم بالتعاون مع الإدارة الصحية بالمنيا متابعة أعمال تطعيم طلاب المدارس حفاظا على صحتهم.