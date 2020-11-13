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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير ميدان المديرية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:28 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بميدان المديرية ومنطقة أسفل الكوبري الجديد بالميدان، والذي قد تم الانتهاء من تنفيذه وسيتم افتتاحه خلال أيام.

حيث يساهم الكوبري في حل المشكلة المرورية التي ظلت تعاني منها المنطقة لسنوات، ويبلغ طوله 540م وعرض 8م "اتجاه واحد" من حارتين، بتكلفة تخطت الـ90 مليون جنيها.

وتفقد المحافظ الحالة المرورية بالمنطقة مع قيام مديرية الطرق بالتنسيق مع المرور بتغيير اتجاهات المرور بشارعي حافظ والبنوك بمدينة بني سويف العاصمة ليتماشي مع الحركة المرورية الجديدة بعد الانتهاء من مشروع الكوبري الجديد بالميدان كوبري مزلقان المديرية، والذي يشمل تغيير اتجاه الشارعين المذكورين ليكون اتجاه شارع البنوك قادم من مقبل تجاه ميدان المديرية ويكون اتجاه شارع حافظ العكس، على أن يكون القادم من جامع عمر بن عبد العزيز اتجاه مقبل.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية اللواء هشام شادي السكرتير العام، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق، واللواء وليد النيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف وعدد من التنفيذيين المعنيين.

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