بومبيو يخطط لأول زيارة أمريكية لمستوطنة إسرائيلية في الضفة



ومن المتوقع أن تشمل زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى تل أبيب، بحث عدة قضايا ذات اهتمام مشترك، وملفات أمنية، إضافة إلى تحجيم النفوذ الإيراني في المنقطة.

يجري مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، زيارة إلى الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع المقبل، خلال جولته الحالية إلى عدة دول في المنطقة.ويخطط بومبيو إلى إجراء زيارة لمستوطنة «بساجوت» الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية، خلال الأسبوع المقبل، ضمن جدول أعماله في الزيارة المقررة لإسرائيل، التي تستمر لنحو ثلاثة أيام، يزور خلالها منطقة الجولان السورية المحتلة.وأوضحت مصادر إسرائيلية وأمريكية مطلعة، أن تلك الزيارة في حالة الترتيب النهائي إليها، ستكون هي الأولى من نوعها التي يزور فيها وزير خارجية أمريكي لمستوطنة إسرائيلية موجودة داخل الضفة الغربية، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.