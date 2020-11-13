وزير خارجية إسرائيل يدعو لعودة الفلسطينيين إلى مفاوضات السلام



وقال أشكنازي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زاهاريفا، إنه يطالبها بالحديث مع السلطة الفلسطينية ودفعها إلى العودة لطاولة مفاوضات السلام مع إسرائيل، حسبما نشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.



في السياق ذاته، التقت وزيرة الخارجية البلغارية، اليوم الجمعة، محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطينية، أمس الجمعة، في رام الله، وتباحثا حول القضية الفلسطينية، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



ودعا أشتية إلى أن يكون لبلغاريا دور عبر الاتحاد الأوروبي مع الإدارة الأمريكية الجديدة، لوضع القضية الفلسطينية على أجندة الأولويات الدولية. في السياق ذاته، التقت وزيرة الخارجية البلغارية، اليوم الجمعة، محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطينية، أمس الجمعة، في رام الله، وتباحثا حول القضية الفلسطينية، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.ودعا أشتية إلى أن يكون لبلغاريا دور عبر الاتحاد الأوروبي مع الإدارة الأمريكية الجديدة، لوضع القضية الفلسطينية على أجندة الأولويات الدولية.

دعا جابي أشكنازي وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيكاترينا زاهاريفا وزيرة الخارجية البلغارية ونائب رئيس الوزراء هناك، الجمعة، إلى التأثير على السلطة الفلسطينية من أجل العودة لمفاوضات السلام مع تل أبيب.