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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

اتفاق أوروبي على تبادل المعلومات بشأن مكافحة الإرهاب

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:53 م
اتفاق أوروبي
اتفاق أوروبي
مروة عنبر
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أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل، بأن هناك اتفاق أوروبي على تبادل المعلومات بشأن مكافحة الإرهاب.

كما تم الاتفاق على تعزيز القوات المكلفة بمكافحة الإرهاب، بجانب وجود مباحثات أوروبية لتشديد الرقابة على المحتوى المتطرف عبر الانترنت.

والأربعاء الماضى، اشتكت مفوضية الاتحاد الأوروبي من عدم وجود تبادل كاف للمعلومات بين الدول الأعضاء بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة، وأعلنت عن خطة لمعالجة هذا الوضع.

جاء ذلك على لسان المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية ايلفا يوهانسون، خلال جلسة البرلمان الأوروبي حول مكافحة الإرهاب.

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