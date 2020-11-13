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محمد العسيري

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ختام دورة إعداد المعلم بجامعة المنوفية

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:40 م
ختام دورة إعداد المعلم
ختام دورة إعداد المعلم
ولاء القاضى
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اختتمت جامعة المنوفية، اليوم الجمعة، فعاليات دورة إعداد معلم الكبار للمجموعة التاسعة والعشرين من المتدربين تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، والدكتور عبدالرحمن الباجوري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صبحي شرف، عميد كلية التربية، والدكتور محمود فوزي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة العتمي، مدير مركز تعليم الكبار.

قامت الباحثة أسماء مكي بتقديم عرض لأهم مداخل التدريس للمتعلمين الكبار باستثمار المواقف الحياتية والأنشطة والوسائل التعليمية الجديدة التي قام الطلاب بابتكارها والعمل بها داخل قاعة التدريب، بالإضافة إلى طرح العديد من أفكار أنشطة جديدة قيد التنفيذ ونزول المتدربين بها في فصولهم الخاصة ودار اليوم بتفعيل فنية لعبة الأدوار والنمذجة في شرح تفصيلي بالطريقة والأدوات التي تجعل من مهمة المعلم مهمة ميسورة داخل الفصل وبما يضمن وصول المتعلم الكبير للنجاح داخل فصول محو الأمية.

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