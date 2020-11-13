سلمى أبوضيف تلحق بآسر ياسين وتعلن شفاءها من كورونا

أعلنت الفنانة سلمى أبوضيف، تعافيها من فيروس كورونا، وذلك عبر "ستوري" حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".وكتبت «سلمى»، عبر حسابها على الموقع الشهير بالصور والفيديوهات: "أخيرًا أنا الاَن خالية من كورونا، الحمد لله، شكرًا لكل من سأل عني، لكم مني كل الحب، وابقوا آمنين".يذكر أن سلمى أبوضيف أصيبت مؤخرًا بفيروس كورونا، بعد مشاركتها في الدورة الأخيرة لمهرجان الجونة السينمائي، وقررت أن تعزل نفسها بالجونة بعيدًا عن الجميع لحين تماثلها للشفاء.كان قد أعلن آسر ياسين منذ ساعات قليلة شفاءه من فيروس كورونا وخروجه من الحجر الصحي.