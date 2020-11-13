رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 نوفمبر 2020 الموافق 27 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: روسيا تمر بتجربة قاسية بسبب كورونا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:59 م
بوتين
بوتين
أ ش أ
طباعة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تمر بتجربة قاسية على خلفية جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال بوتين- خلال كلمته اليوم الجمعة في منتدى "أفكار بناءة لعصر جديد"- "نحن نمر باختبارات جدية مرتبطة بالجائحة، والمواطنون العاديون والشباب والعاملون في المجال الطبي ورجال الأعمال عملوا ويعملون بجدية، وأنني على ثقة بأنهم سيستمرون بالقيام بأعمال ساطعة تبهرنا بطابعها الأخلاقي والإنساني".

وأضاف الرئيس الروسي قائلا: "لدينا بالفعل الكثيرون من الأشخاص الشجعان والصادقين والمتجاوبين والنشطاء، الذين تعتمد عليهم روسيا"، مشيرا إلى أنه في جميع الأوقات والعهود التاريخية كانت قوة روسيا تكمن في موهبة شعبها وقيم مثل المساعدة المتبادلة واحترام التاريخ والوطنية.

وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" أعلن تسجيل رقم قياسي بإصابات "كورونا" في عموم روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ 21 ألفا و983 إصابة جديدة بالفيروس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«عادل إمام لم ينس أني حكمت عليه بسنة سجن»..اعترافات مرتضى منصور

بورصة الدواجن اليوم الخميس 12-11-2020

تنبيه عاجل من «تعليم الجيزة» للمدارس بشأن كورونا

النائب العام يمنع صاحب تصالح الـ33 مليون بكفر الشيخ من التصرف فى أمواله

الصور

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ أعمال مبادرة «نور الحياة»

image description

انهيار منزل من 5 طوابق دون وقوع ضحايا بأسيوط

image description

محافظة أسيوط يستمع لمخطط استراتيجي جديد لمدينة القوصية

image description

حملات لتحسين حالة الطرق العامة بأسيوط تيسيرا على المواطنين

الأكثر قراءة

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

آسر ياسين يعلن شفاءه من كورونا

إنفوجراف

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

دراسة: حبوب منع الحمل لا تزيد من خطر الاكتئاب

فنادق روما السياحية تستضيف مصابين بكورونا

الأرجنتين تتعادل مع باراجواى بهدف لكل منهما فى تصفيات كأس العالم

استطلاع: ثلث الألمان يخشون الإصابة بفيروس كورونا

أيام زمان

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«الجن والشياطين يحاربون معه».. حكاية «الأعور» الذي أعدم مع طومان باي

«خالتي سميت على اسم عبدالحليم حافظ».. اعترافات محمود عبدالعزيز عن عائلته

«عادل إمام لم ينس أني حكمت عليه بسنة سجن»..اعترافات مرتضى منصور

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة اللاجئين السوريين
جمال طه
كيف استهدفت الدولة الأمريكية العميقة الرئيس «ترامب»؟
مدحت بشاى
الحركة بركة والتغيير مش فبركة
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
المزيد

الثقافة

«مجدي يعقوب.. أسطورة الطب» بثقافة الجيزة

زيزيت سالم تكتب: الطريق والبحر في رواية «سبيل الغارق» لريم بسيوني

انطلاق مهرجان القاهرة الدولى الـ12 لموسيقى الجاز اليوم

«ثقافة العيش المشترك» على طاولة قصر ثقافة الأقصر