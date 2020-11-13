نرمين يسر تكتب: لو كان بالشطرنج قطعة مؤنثة لمات الملك عشقا

إنها حكاية حول الهوس والإدمان وعشق الشطرنج والصدمة والحب، the queen Gambit مناورة الملكة هو عمل درامي من سبعة حلقات إنتاج شبكة نتفليكس والمسلسل مقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الأمريكي والتر تيفيس والتي صدرت عام 1983 ومنذ هذا الوقت والرواية تداعب خيال صناع الدراما حتى أن هيث ليدجر وقع على المشاركة في إخراج فيلم مقتبس عنها قبيل وفاته بفترة قصيرة عام 2008ـ فقد استغرق إنتاج الرواية عقودا ومن الواضح أن الانتظار كان يستحق هذا العناء.أول ما يلفت النظر في العمل الدرامي هو تميزه بلغة مرئية رائعة في مزيج من الألوان التي تكاد أن تفصح عن بهجة تسكن خطوطها، عندما تتابع انتصار الملكة في مناواراتها أمام الخصم. ما بين الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، دخلت اليزابيث هارمون انيا تيلور ملجأ للأيتام بعد انتحار والدتها التي يبدو اضطرابها النفسي من خلال لقطات الفلاش باك التي تلقي الضوء على ماضي الفتاة في بداية عمرها حتى أتمت التاسعة وانتقلت الى الملجأ، طفلة ذكية، تقرأ كل ما تقع عليه عيناها، أجادت العمليات الحسابية وأصابها الهوس بلعبة الشطرنج على يد حارس الملجأ شايبلبيل كامب والذى لعب دور المعلم الأول للطفلة في الشطرنج كما تعلمت طريقها في الحياة من خلال تنقلات القطع الخشبية الـ16 عندما تحركها بشغف ما بين 64 مربع.تترك الملجأ بعد أن اكتسبت صداقة جوليني وشغف الشطرنج والاعتماد الجسدي والنفسي على المهدئات التي تصرف للأطفال قبل وجبة العشاء وتنتقل اليزابيث الى منزل زوجين من الطبقة فوق المتوسطة، حزمت "بيث" حقيبتها التي تحمل المهدئات والكتب وغرور هائل وبعض الصدمات التي سوف تظهر لاحقا وكراهية للذات سوف تلازمها فنرة طويلة.حظيت الفتاة بأم بديلة لم تستطع أن تكون لها أما حقيقية نظرا لاضطرابها الصحي وإسرافها في الشراب ومشكلاتها الدائمة مع زوج لا يبالي لكنها استطاعت مساعدة اليزابيث للوصول إلى البطولات الدولية التي كانت في ذاك الوقت مخصصة للذكور ولكنها آمنت بها ورافقتها في جوالاتها بعد أن تخلى عنهما الزوج.قصة كثير من المبدعين الناجحين حيث الصعود بقوة الى القمة ومن ثم يتجه إلى الانهيار تدريجيا في بئر الإدمان والجنس والمخدرات حتى أن ذاته تبدأ في تدمير ذاتها، كان هناك أسباب لاتجاه ملكة الشطرنج إلى حافة الهاوية منها أن الشهرة وثقتها بنفسها أضفت عليها شعور باللامبالاة وعدم الاكثراث بالفشل أو هم رجال انهزاميون قابلتهم في مشوارها، كلا السببين كفيلان بعرقلة مسيرتها الناجحة، لكنها وصلت إلى الحافة بدون سقوط.لأنها هذا الشخص الجذاب الذي تتمني ملاقاته او دخول مناورة على رقعة الشطرنج معها، أدت انيا تيلور دورا ممتازا في تقمص شخصية فتاة جمعت بين نقيضين هما البكاء المفجع والضحك الحاد والشعور بالوحدة حتى وإن كانت ليست بمفردها، وأروع المشاهد هي تلك التي أدتها عندما تكون وحيدة تتجرع زجاجات من الخمر وتغيب إلى عوالم أخرى من الرقص بملابسها الداخلية على الموسيقى الصاخبة والسقوط أرضا بعد تخبطها في الأثاث والأدراج لتغيب في نوم عميق، ترى من خلاله على السقيفة قطع الشطرنج المحببة تتحرك من خلال عقلها فتصنع منها مباراة تخلق طاقاتها وتجددها لتقف ثانية بكامل حماسها وشغفها لاستكمال انتصاراتها على لاعبين يفوقونها خبرة وعمر.مرت الفتاة الشابة بعدة مراحل نفسية ومهنية التي استطاعت الكاميرا توثيقها بقدر عال من الاحترافية، نتابع إيماءات الممثلين وجملهم الحوارية المقتضبة والتي تعبر بشكل كبير عن ما أرادوا قوله كما نتابع حركات الجيش الخشبي في تنقلاتها السريعة أثناء اللعب ونظرات متوترة في عيون المتباريين تفصح عن ما يشعران به حتى وإذا كنت لا تعرف شىء عن قواعد اللعبة فإن المنافسة الجارية أمامك تكفي لاثارتك وتورطك في قصة فتاة وحيدة وجدت شعوب العالم تقف إلى جانبها.