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القبلة

وزير الأوقاف ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان توسعة مسجد «الإسماعيلى»

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:04 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أ.ح شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، توسعة مسجد "الإسماعيلي" المطافي سابقًا، اليوم الجمعة.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء جمال مسعود سكرتير عام المحافظة، والشيخ مجدي بدران مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، وبمراعاة الضوابط والإجراءات الوقائية.

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