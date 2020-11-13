تامر عبد المنعم يستقيل من رئاسة قصر السينما

أكد الفنان تامر عبد المنعم الأخبار المنتشرة عن تقديم استقالته من رئاسة قصر السينما، بعدما تولى المنصب منذ يناير 2006 وتمت إقالته وعاد للمنصب مرة أخرى عام 2019.وأشار "عبد المنعم" خلال حديثه لـ"الدستور" إلى أنه بالفعل استقال من منصبه منذ ساعات قليلة، ومن المنتظر أن يعلن ذلك رَسْمِيًّا خلال الفترة الجارية.وأقام تامر عبد المنعم خلال فترة توليه رئاسة القصر مهرجان قصر السينما لدورتين متتاليتين وعودة الدراسات السينمائية الحرة والندوات، واستقطاب النجوم: محمد صبحي، رغدة، سميرة أحمد، لبني عبد العزيز، خالد الصاوي، مصطفى قمر.