10 مرشحين يخوضون جولة الإعادة في المرحلة الثانية بالغربية

طبقًا لمؤشرات الفرز الأولية للجان العامة في انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات النواب، تدخل عدد من الدوائر نطاق جولة الإعادة، وذلك نظرًا لعدم حصولهم على عدد حصرى (50+1 من عدد الأصوات الصحيحة).في دائرة أول طنطا بالغربية: تجرى الإعادة بين 6 مرشحين على المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة وهم:عبد المنعم شهابسمير عيسىغباشى بدير سمير الخولىأحمد مهاب الهرميلشريف أنوروفي دائرة مركز المحلة بالغربية: تجرى الإعادة بين 4 مرشحين على المقعدين المخصصة للدائرة وهم:حامد جلال حامد جهجهإبراهيم محمد عبدالله الديبعبدالباسط محمد عبدالقوى سعدهممحمد إمام حسن غازي.