10 مرشحين يخوضون جولة الإعادة في المرحلة الثانية بالغربية
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:35 م
عائشة حسنطباعة
طبقًا لمؤشرات الفرز الأولية للجان العامة في انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات النواب، تدخل عدد من الدوائر نطاق جولة الإعادة، وذلك نظرًا لعدم حصولهم على عدد حصرى (50+1 من عدد الأصوات الصحيحة).
في دائرة أول طنطا بالغربية: تجرى الإعادة بين 6 مرشحين على المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة وهم:
عبد المنعم شهاب
سمير عيسى
غباشى بدير سمير الخولى
أحمد مهاب الهرميل
شريف أنور
وفي دائرة مركز المحلة بالغربية: تجرى الإعادة بين 4 مرشحين على المقعدين المخصصة للدائرة وهم:
حامد جلال حامد جهجه
إبراهيم محمد عبدالله الديب
عبدالباسط محمد عبدالقوى سعدهم
محمد إمام حسن غازي.
في دائرة أول طنطا بالغربية: تجرى الإعادة بين 6 مرشحين على المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة وهم:
عبد المنعم شهاب
سمير عيسى
غباشى بدير سمير الخولى
أحمد مهاب الهرميل
شريف أنور
وفي دائرة مركز المحلة بالغربية: تجرى الإعادة بين 4 مرشحين على المقعدين المخصصة للدائرة وهم:
حامد جلال حامد جهجه
إبراهيم محمد عبدالله الديب
عبدالباسط محمد عبدالقوى سعدهم
محمد إمام حسن غازي.