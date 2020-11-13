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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استخراج 5 آلاف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان في البحيرة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:45 م
فرع المجلس القومي
فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
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استخرج فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، برئاسة المهندسة زكية رشاد، 5 آلاف بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات بالمجان مستثناة من أي رسوم أو غرامة، وذلك بمراكز كوم حمادة وكفر الدوار وأبوحمص وحوش عيسى والدلنجات وأبوالمطامير ومركز وبندر دمنهور.

وقد ثمّن المحافظ اللواء هشام آمنة جهود المجلس القومي للمرأة وحرصه على مساعدة المرأة في إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على كامل حقوقها وكافة الخدمات الحكومية وفرص العمل المتاحة.

يأتي ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومي للمرأة لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان، ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك".

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