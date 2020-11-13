نائب وزيرة الصحة يكشف المحافظات الأعلى إنجابًا

كشف الدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، عن المحافظات التي تتصدر قائمة الأعلى إنجابًا، لافتًا إلى إنه لم يتغير ترتيب تلك المحافظات منذ ٤ سنوات، وتشمل على الترتيب المنيا، تليها سوهاج وأسيوط، ثم بني سويف والفيوم والإسكندرية، وأخيرًا بورسعيد في ذيل القائمة.وأوضح أن هناك ٣ سيناريوهات مرتبطة بتنبؤات السكان في مصر، الأول هو الوصول إلى عدد سكان ١٧٨.٠٣ مليون فى عام ٢٠٥٠، وذلك في حالة ثبات معدل الإنجاب لكل سيدة ٣.٣٣ طفل «٣٣٣ طفلًا لكل ١٠٠ سيدة».وأضاف هو وصول عدد السكان إلى ١٥٩.٩ مليون نسمة في ٢٠٥٠، حال وجود معدل إنجاب متوسط، أي ٣١٣ طفلًا لكل ١٠٠ سيدة، أما السيناريو الثالث فيصل بنا إلى أكثر من ١٨٠ مليون نسمة عام ٢٠٥٠، حال ثبات معدل الإنجاب الكلى المسجل، وفقًا لبيانات المسح الصحي الديموجرافي في ٢٠١٤، وهو ٣٥٠ طفلًا لكل ١٠٠ سيدة.وأشار إلى أن النمو الحضري سيزيد من ٤٢٪ حاليًا إلى ٥٥٪ فى عام ٢٠٥٠، وذلك من ٤٢ لـ٩٠ أو١٠٠ مليون نسمة يسكنون المدن.