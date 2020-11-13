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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المفوضية الأوروبية: لا نستطيع الكشف عن سعر لقاح كورونا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:08 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ ش أ
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أعلنت المفوضية الأوروبية، عن أنها لا تستطيع الكشف عن سعر لقاح فيروس "كورونا" المستجد؛ نظرًا لالتزاماتها التعاقدية مع الشركات المُصنِعة للقاح.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون الصحة ستيلا كيرياكيدس، في خطابها أمام البرلمان الأوروبي، إن "المفوضية لا يمكنها قانونًا الكشف عن المعلومات الواردة في العقود"، بحسب ما ذكرته صحيفة "إي. يو. أوبزرفر" البلجيكية، اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني.

كما أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامير، في تصريحات صحفية، موقف المفوضية من عدم الإفصاح عن سعر اللقاح.

يذكر أن المفوضية الأوروبية وقعت، حتى الآن، ثلاثة عقود مسبقة، وستوقع قريبًا عقدًا رابعًا مع شركتي "فايزر" و"بيونتيك"؛ إذ وافق الاتحاد الأوروبي على شراء نحو 300 مليون جرعة من لقاح فيروس "كورونا" الذي أعلنت عنه الشركتان، بعد أن أظهر نتائج فعالة أثناء التجارب.

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