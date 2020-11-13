477 إصابة جديدة بكورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الجمعة، عودة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة، مسجلة 441 إصابة جديدة بعد أن سجلت، أمس ، 311 حالة.وأعلنت الوزارة في بيان لها، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) في المملكة إلى 352601 حالة مؤكدة، بزيادة 441 إصابة عن المسجلة أمس، والبالغة 311 حالة.وتم تسجيل 454 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافى إلى 339568 حالة، (96% من إجمالي الإصابات المسجلة).وأعلنت الوزارة تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلى إلى 5625.