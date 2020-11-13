«إنستجرام» تطرح ميزة طال انتظارها

أعلن القائمون على موقع "فيسبوك" عن تطوير خاصية جديدة يتاح استخدامها في رسائل الموقع الاجتماعي وموقع "إنستجرام".وتتميز هذه الخاصية الجديدة التي ستطبق على ماسنجر "فيسبوك" و"إنستجرام"، بقدرة الرسائل على الحذف بشكل أتوماتيكي.وتشبه هذه الخاصية ميزة وضع الرسائل في وضع "التلاشى الذاتى"، حيث ستختفي بشكل تلقائي، بعد مغادرة المرسل للحوار.كما وستقوم الميزة بتنبيه الشخص في حال تم أخذ "سكرين شوت" للمراسلة التي تمت.وبدأ العمل على الميزة الجديدة في "فيسبوك ماسنجر" بالولايات المتحدة الأمريكية، على أن يبدأ تطبيقها في "إنستجرام" قريبًا.