حى شرق مدينة نصر يشن حملات على المخالفات

رفع حي شرق مدينة نصر بناء على توجيهات العميد أحمد أنور، رئيس الحي، الإشغالات وأزال المخالفات الموجودة بنطاق الحي، وتم عمل حملة على شارع الطاقة أسفرت عن رفع أشغال بائع متجول وكشك وإشغال كراسي من قهوة دهب وقهوة وادي الملوك وقهوه بشارع إفريقيا وبائع فخار بشارع أحمد فخري، كما تم رفع أشغال بائع متجول بجوار حديقة الطفل بالحي.وفي سياق آخر قام حي شرق ميدن نصر برئاسة العميد أحمد أنور، بإزالة عدد ٢ غرفة مبنية من الطوب الأحمر من داخل العقار ق٢٤ ب٢٦ م١٠ كما تم غلق وتشميع معرض سيارات مينا كار ومكتبه ومخزن زجاج بالبدروم بالعنوان ٥٣ شارع أحمد قاسم جودة م١ لإدارتها دون ترخيص.