«الصحة النمساوية»: تسجيل 9586 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 9586 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ وذلك في أعلى معدل للإصابات اليومية بوباء (كوفيد-19) في البلاد.وذكرت وزارة الصحة- في بيان اليوم الجمعة- أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 191 ألفا و228 حالة، تعافى منها 112 ألفا و728 حالة.. بينما توفى 1661 حالة، مشيرة إلى أنه تم نقل 3922 حالة إلى المستشفى منهم 567 حالة في العناية المركزة.وأضاف البيان أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 1902 حالة يليها النمسا العليا بـ 1891 حالة، ثم النمسا السفلى بـ 1123 حالة، و1006 حالات بكارينثيا، وجاءت أقل معدل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 184 حالة.