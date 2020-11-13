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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

فلسطين تسجل 6 وفيات و730 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:44 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
مروة عنبر
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كشف وزارة الصحة الفلسطينية عن حجم الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، والمنتشر حول العالم خلال الـ24 ساعة الماضية داخل الأراضي الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة في فلسطين إلى 617 وفاة.

وأكدت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، تسجيل 730 إصابة جديدة، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي في فلسطين إلى 72967 إصابة، فيما سجلت 506 حالات تعافٍ، ما يرفع عدد المتعافين إلى 6443، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنين (38 و84 عامًا) من محافظة جنين، و3 مواطنين (65 و90 و79 عامًا) من محافظة طولكرم، ومواطن (70 عامًا) من قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: الخليل (46)، نابلس (152)، بيت لحم (57)، قلقيلية (19)، رام الله والبيرة (43)، جنين (35)، أريحا والأغوار (10)، سلفيت (46)، طولكرم (30)، طوباس (5)، قطاع غزة (274)، ضواحي القدس (13)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 4646 فحصًا.

وأوضحت أن حالات التعافي سجلت في المحافظات على النحو التالى: الخليل (52)، جنين (44)، نابلس (100)، طولكرم (35)، سلفيت (15)، قلقيلية (5)، قطاع غزة (255).

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