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أيام زمان

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:01 م
أم كلثوم
أم كلثوم
وائل توفيق
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"لم يكن دوري مع أم كلثوم يتوقف عند هذا الحد، فإذا حدث واختارت ثومة عملًا كتبه شاعر غيري، لم تكن تقرر غنائه إلا بعد أن أقرأه معها، ونتناقش في معانيه وأبعاده، وإذا كان العمل في حاجة إلى تغيير كلمة، كنت أنا الذي أقوم بالعمل عن طيب خاطر"، هكذا تحدث الشاعر أحمد رامي عن علاقته بأم كلثوم في كتاب "أم كلثوم.. سيرة الحب للكاتب محمد عوض".

وفي عام 1961 قدم أحمد رامي لأم كلثوم كلمات أغنية "حيرت قلبي معاك" التي يشاع أنها تحكي عن قصة حب رامي لكوكب الشرق، وعندما كانت أم كلثوم تراجع كلمات الأغنية توقفت عند جملة "عايزة اشكي لك من نار حبي"، وطلبت من رامي أن يستبدل كلمة "عايزة" بكلمة "بدي"، قائلة: "عندنا فى البلد عيب إن ست محترمة تقول عايزة"، وبالفعل قام رامي بالتعديل المطلوب، ولحن السنباطى الأغنية.

وتابع الشاعر: "ذات مساء كنا نتناقش في الأحوال الأدبية كعادتنا، فسألتنى: (البعض يتصور أنك تحبنى)، فقلت: (هذه حقيقة، وهذا شرف لا يمكن إنكاره)، فسألت: (هل فكرت في الزواج؟)".

وأكمل: "مشاعري دائمًا وأحاسيسي المستمرة وتصوري في أعماقي أن أطلب الزواج من ثومة، فابتسمت، وسألت: (لماذا لم تطلب ذلك؟)، فقال: (لو حدث ذلك فلربما بالتأكيد ستخسرين رامي الشاعر الذي لم يكتب كلمة حب واحدة في أشعاره إلا من وحى حبه لك)، ثم ردت عليا بعفوية وابتسامة وهي تقول: يا باي!)".

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