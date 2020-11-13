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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تداول 15 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:24 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
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استقبل ميناء دمياط، اليوم الجمعة، 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادرته 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 13 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 2472 طنًا تشمل: 1002 طن رمل و1470 طن أرز.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25381 طنا تشمل: 915 طن خشب زان و16000 طن ذرة و3466 طن حديد و5000 طن فول.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 686 حاوية مكافئة تشمل: خضروات (بطاطا وفاصوليا وخرشوف وخضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (بصل وأرز وكتان) وفواكه (جوافة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وسوريا وسلوفينيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا ومالطا والصين.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 239 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1155 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 77772 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 26623 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2623 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3449 شاحنة، منها 591 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 31358 من البضائع العامة.

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