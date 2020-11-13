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عالم

«تليجراف» تكشف تفاصيل تنصيب بايدن رئيسا لأمريكا.. وموقف ترامب

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 03:32 م
بايدن و ترامب
بايدن و ترامب
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أنه من المقرر تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في حفل يقام يوم الأربعاء الموافق 20 يناير، أمام مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة، سيؤدي فيه بايدن اليمين الدستورية كالرئيس رقم ٤٦ للولايات المتحدة.

وعلى الرغم من التوترات المستمرة مع دونالد ترامب بشأن انتخابات 2020، من المقرر أن يستمر الحفل التقليدي في الهواء الطلق - إلا أن فيروس كورونا قد يقلل من صخب الاحتفالات المعتادة.

- متى وأين الحفل؟

تماشيا مع التقاليد، سيقام حفل التنصيب يوم الأربعاء 20 يناير، أمام مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة، وسيطلب من بايدن أداء القسم الافتتاحي قبل تولي مهامه وسيلقي خطابًا عامًا.

- لماذا توجد فجوة بين الانتخابات وتنصيب الرئيس؟

وأجريت الانتخابات في 3 نوفمبر 2020، لكن بايدن لن يصبح رئيسًا رسميًا إلا بعد أكثر من شهرين.

وحتى عام 1933، كان يتم تنصيب الرئيس الجديد في 4 مارس أي بعد أربعة أشهر من يوم الانتخابات، ثم تم تقصير ذلك إلى حوالي شهرين مع التصديق على التعديل العشرين.

ويسمح الوقت بين الانتخابات الأمريكية والتنصيب لشاغل المنصب بربط أي نهايات فضفاضة، وللرئيس القادم للتحضير لولايته من خلال العمل على السياسة وتعيين حكومته.

وأكدت الصحيفة أن الأمر زاد الأمر تعقيدًا بسبب إعلان الرئيس منتهية ولايته دونالد ترامب أنه طعن قانونيًا في نتيجة الانتخابات.

- ماذا عن الانتخابات المتنازع عليها؟

ويقول بايدن إن لا شيء سيوقف نقل السلطة، حتى مع اكتساب مزاعم ترامب بتزوير الانتخابات دعم بعض الحلفاء الجمهوريين.

وتجاهل وزير الخارجية مايك بومبيو نتائج الانتخابات، وقال للصحفيين إن "الانتقال" إلى ولاية ثانية لترامب سيكون "سلسًا".

لكن بايدن تجاهل تصريحات بومبيو، قائلا إن فريقه يمضي قدما في تشكيل إدارة جديدة لتتولى زمام الأمور.

وقال "سنمضي قدما، ونتحرك بطريقة متسقة، ونجمع إدارتنا، والبيت الأبيض، ونراجع من سنختاره لشغل مناصب وزارية، ولن يوقف ذلك شيء".

- هل سيكون دونالد ترامب هناك؟

لم يفعل ترامب شيئًا لجعل الطريق إلى يوم التنصيب بسيطًا بالنسبة لبايدن، ويبدو أن احتمال حضوره الحفل مشكوك فيه بشكل متزايد.

فإذا رفض ترامب الحضور في 20 يناير، فسوف يكسر تقليدًا دام عقودًا، عادة، يرحب الشخص الذي يغادر البيت الأبيض بسلفه في المكتب البيضاوي ويحضر مراسم أداء اليمين.

حضر كل من بايدن وباراك أوباما حفل تنصيب ترامب في 20 يناير من عام 2017، وكانت الخصم الديمقراطي للرئيس هيلاري كلينتون حاضرة، وكذلك الرؤساء السابقون بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وجيمي كارتر.

- كيف سيؤثر فيروس كورونا على خطط الافتتاح؟

هذه المرة، يمكن أن يكسر كورونا تقاليد الحفل بسبب فيروس كورونا المستمر.

وشهدت الولايات المتحدة أسوأ معدل للإصابة في العالم، حيث سجلت وفيات وحالات أكثر من أي دولة أخرى.

ومن المرجح أن يتم تقليص الاحتفالات، مع اتخاذ تدابير للصحة العامة بما في ذلك ارتداء القناع الإلزامي وفحص درجة الحرارة والتباعد الاجتماعي.

- ماذا سيقول جو بايدن؟

ألقى كل رئيس منذ جورج واشنطن خطاب التنصيب، تحدث ترامب لمدة 16 دقيقة خلال تعهده بخرق "النظام القائم" و"جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

بالنسبة لبايدن، من المرجح أن يكون التركيز على الركائز الأساسية لسياساته: الوباء، والاقتصاد، وتغير المناخ، والرعاية الصحية.

كما يبدو أنه من المرجح أنه سيتطرق إلى موضوع توحيد الأمريكيين مرة أخرى - سواء صوتوا له أم لا. كانت هذه القضية بالفعل موضوعًا رئيسيًا في تعليقه حتى الآن.

وقال بايدن في بيان: "مع انتهاء الحملة، حان الوقت للتخلص من الغضب وإلقاء الخطاب القاسي وراءنا والالتقاء كأمة، لقد حان الوقت لتوحيد أمريكا".

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