ضبط سائق قتل زميله بـ«مفك» لخلاف على أولوية المرور ببدر

تمكن رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، اليوم الجمعة، من القبض على سائق سيارة نقل طعن سائق "توك توك" بسبب أولوية المرور وفر هاربا.تلقى المقدم محمد عبدالمنعم، رئيس مباحث قسم شرطة بدر، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثة لسائق "توك توك" عقب مشاجرة بينه وبين سائق آخر.بانتقال رجال مباحث بدر تم العثور على "ن.م" سائق "توك توك" مصابًا بطعنة نافذة بالصدر وبمناقشة الشهود أقروا أن المتهم افتعل مشاجرة بسبب أولوية المرور وقام بطعن المجني عليه وفر هاربا.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم ضبط المتهم "حاتم"، سائق سيارة نقل وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة "مفك"، وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.