رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 13 نوفمبر 2020 الموافق 27 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط سائق قتل زميله بـ«مفك» لخلاف على أولوية المرور ببدر

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:31 م
ضبط سائق
ضبط سائق
هدير مصطفي
طباعة
تمكن رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، اليوم الجمعة، من القبض على سائق سيارة نقل طعن سائق "توك توك" بسبب أولوية المرور وفر هاربا.

تلقى المقدم محمد عبدالمنعم، رئيس مباحث قسم شرطة بدر، بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثة لسائق "توك توك" عقب مشاجرة بينه وبين سائق آخر.

بانتقال رجال مباحث بدر تم العثور على "ن.م" سائق "توك توك" مصابًا بطعنة نافذة بالصدر وبمناقشة الشهود أقروا أن المتهم افتعل مشاجرة بسبب أولوية المرور وقام بطعن المجني عليه وفر هاربا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم ضبط المتهم "حاتم"، سائق سيارة نقل وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة "مفك"، وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

حقيقة إيقاف بطاقات «تكافل وكرامة» لحين تحويلها لـ«ميزة»

آسر ياسين يعلن شفاءه من كورونا

الصور

image description

افتتاح مسجد رياض الجنة بدمياط (صور)

image description

أحمد عثمان.. إحياء ذكرى صاحب فكرة نقل معبد أبو سمبل (فيديو)

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ أعمال مبادرة «نور الحياة»

image description

انهيار منزل من 5 طوابق دون وقوع ضحايا بأسيوط

الأكثر قراءة

إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

أسعار الذهب فى مصر.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 12-11-2020

مى عز الدين تقلب السوشيال ميديا بمشهد «خيط حرير» (فيديو)

إنفوجراف

image description

«ابن الوز عوام».. 7 أعضاء بالبرلمان أبناء نواب سابقين

image description

خريطة زواج الأجانب بمصر في 6 معلومات (انفوجراف)

image description

متحولة جنسيا.. ملكة جمال نيوزلندا (انفوجراف)

image description

تفاصيل طرح 1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

التحقيق مع مرشح خاسر في تحريض أنصاره على التجمهر بالدقهلية

منوعات

الأكاديمية المهنية للمعلمين.. رابط منصة المعلم للتدريب عن بعد لتغيير المسمى الوظيفى

دراسة: حبوب منع الحمل لا تزيد من خطر الاكتئاب

فنادق روما السياحية تستضيف مصابين بكورونا

الأرجنتين تتعادل مع باراجواى بهدف لكل منهما فى تصفيات كأس العالم

أيام زمان

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«الجن والشياطين يحاربون معه».. حكاية «الأعور» الذي أعدم مع طومان باي

«خالتي سميت على اسم عبدالحليم حافظ».. اعترافات محمود عبدالعزيز عن عائلته

«عادل إمام لم ينس أني حكمت عليه بسنة سجن»..اعترافات مرتضى منصور

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة اللاجئين السوريين
جمال طه
كيف استهدفت الدولة الأمريكية العميقة الرئيس «ترامب»؟
مدحت بشاى
الحركة بركة والتغيير مش فبركة
ماجد حبته
أوروبا تواجه الإرهاب.. شكلًا!
المزيد

الثقافة

«مجدى يعقوب.. أسطورة الطب» بثقافة الجيزة

زيزيت سالم تكتب: الطريق والبحر في رواية «سبيل الغارق» لريم بسيوني

انطلاق مهرجان القاهرة الدولى الـ12 لموسيقى الجاز اليوم

«ثقافة العيش المشترك» على طاولة قصر ثقافة الأقصر