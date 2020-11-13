محافظ مطروح يوجه أصحاب المحلات بعدم التعدي على الشارع (صور)

شدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال جولته الميدانية، اليوم الجمعة، بشارع الإسكندرية على ضرورة تنبيه جميع أصحاب المحلات بالالتزام بالمساحات المقررة وعدم التعدي على الأرصفة مع إزالة كافة الإشغالات بالشوارع خاصة بوسط المدينة لتيسير الحركة المرورية والمواطنين مع الحفاظ على المظهر الحضاري.ووجه المحافظ - في بيان اليوم - بشن حملات مكبرة بالتنسيق بين مجلس مدينة مرسى مطروح وشرطة المرافق بداية الأسبوع لإزالة أي مخلفات أو تعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتوقيع المحاضر القانونية اللازمة ضد أي تجاوزات أو مخالفات، موجها بأهمية التزام أصحاب المحال بالنظافة والحفاظ على المظهر الحضاري والصحة العامة ووضع سلات لتجميع القمامة.وتفقد المحافظ موقف سيارات مدينة الضبعة ورأس الحكمة بمدخل المدينة، مشددًا على ضرورة الالتزام بوقوف سيارات الأجرة بالمواقف المخصصة لها، مؤكدا على ضرورة التزام سائقي السيارات والركاب بارتداء الكمامات مع المتابعة المستمرة من إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة المرور حفاظا على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا.وقدم محافظ مطروح الشكر لعمال مجلس مدينة مرسى مطروح وشركة المياه والصرف الصحي والحماية المدنية على جهودهم خلال فترة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتضافر كافة الجهود.