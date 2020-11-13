وزير الاتصالات: خطة لتشجيع الاستثمار فى صناعة التعهيد

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة وضعت خطة لتصدير خدمات الاتصالات إلى السوقين الإقليمية والعالمية بهدف زيادة صادراتنا التكنولوجية إلى الخارج، مشيرا إلى أن الوزارة وقعت عدة اتفاقيات مع شركات ومنصات عالمية لتصدير هذه الخدمات خلال الفترة المقبلة.وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن الاستراتيجية الوطنية للقطاع تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرا إلى أن هناك توجها لإنشاء مراكز للبيانات العملاقة وخدمات استضافتها في مصر لتقديم هذه الخدمات إلى دول القارة الإفريقية وأيضا الأسواق الأخرى، لافتا إلى أن توسط موقع مصر الجغرافي وتعدد اللغات وتوافر الكوادر البشرية أهم عوامل نجاح هذه المنظومة.وقال الوزير إن مصر ضمن أفضل 9 مقاصد لخدمات التعهيد والدعم الفني والكول سنتر بحسب التقارير العالمية، وهذا الترتيب يمنح مصر أفضلية في توجه الاستثمارات في هذه الصناعة، موضحا أن الدولة تقدم حوافز استثمارية لهذه الصناعة ونستهدف تحقيق معدلات نمو خلال العامين المقبلين لنصبح أهم الأسواق في المنطقة.وأضاف الوزير أن هناك حالة إيجابية تجاه الاستثمار في مصر في ظل التقارير العالمية ومصر أحد أهم الدول في جذب المشروعات الناشئة وتحظى بجزء كبير من هذه الاستثمارات مما يعظم القيمة المضافة للاقتصاد المصري، موضحا أن قطاع الاتصالات حقق معدلات نمو تجاوزت 16% خلال العام المالي المنصرم 2019-2020.ويبلغ إجمالي صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2018-2019، نحو 3.67 مليار دولار وجاءت مصر كواحدة من أفضل 15 موقعا عالميا في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود؛ كما تم تأسيس 1613 شركة جديدة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيادة بلغت 16.5% عن العام المالي الذي يسبقه في حين يتوقع أن يصل حجم الصادرات التكنولوجية بنهاية العام المالي الحالي 4.2 مليار دولار.