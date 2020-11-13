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الكرازة

«بلحية».. أغرب صور للقديس مار مينا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 08:19 م
أغرب صور للقديس مارمينا
أغرب صور للقديس مارمينا
جرجس صفوت
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تحتفل الكنائس الأرثوذكسية خلال نوفمبر الجاري بنهضة وعيد القديس مار مينا، المشهور كنسيا بلقب "العجائبي".

ونشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجموعة من أغرب الصور للقديس مار مينا أو ميناس حسبما يلقب في كنيسة الروم الأرثوذكس.

ويرى الأقباط مار مينا صغيرا في السن لذلك لا يرسمونه بلحية، وهو ما يعتبر غريبا في بعض تلك الصور حيث يراه بعض الروم الأرثوذكس بلحية وشارب.

ويقول موقع "تكلا هيمانوت" المتخصص في الشئون الكنسية إن مار مينا أشهر الشهداء المصريين، نال شهرة لم ينلها أي شهيد مصري سواء في القطر المصري أو خارجه، ولعل السبب في ذلك العجائب الكثيرة التي يجريها الرب بصلواته إلى يومنا هذا، لذا يطلق عليه الشهيد مار مينا العجايبي.

ووُلد حوالي سنة 285 م، ببلدة نقيوس مركز منوف محافظة المنوفية، كان والده أودكسيوس حاكمًا للمدينة، وكان جده أيضًا حاكمًا.

وقد نال أودكسيوس شهرة عظيمة بسبب فضائله وتقواه، وأنجب مينا بعد فترة من عدم الإنجاب، الذي كبر وأصبح ضابطا بالجيش الروماني، واعتقل وعذب نظير تمسكه بالمسيحية ورفضة عبادة الأصنام، حتى أعدم بقطع الرأس عقابا على ذلك.

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