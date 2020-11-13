نقيب الأشراف ينعي شيخ العشيرة المحمدية المتوفي: خدم الدعوة

نعي السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف بمصر والعالم الإسلامي، الشيخ نورالدين عصام الدين زكي إبراهيم شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية ورائد العشيرة المحمدية بمصر والعالم الإسلامي الذي توفي اليوم إثر حادث أليم تعرض له صباح اليوم الجمعة.وأوضح "الشريف" أن نقابة الأشراف بكامل أعضائها تنعي الشيخ الراحل وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، فقد كان من الأفاضل الذين خدموا الدعوة والفكر الإسلامي الوسطي، مع أنه لم يبق في منصبه طويلًا لكنه قدم الكثير، َختامًا ندعو المولى سبحانه وتعالي أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.