2690 إصابة جديدة بكورونا فى العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل العراق 2690 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وفقًا لـ"العربية عاجل".وأكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الخميس، تسجيل 3298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 511806 حالات في جميع أنحاء البلاد، فضلًا عن تسجيل 50 حالة وفاة.وحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 11532 حالة بعد تسجيل 50 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 439228 حالة بعد تسجيل 2571 حالة شفاء اليوم أيضًا.