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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

«البانشو».. موضة شتاء2021

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 05:42 م
موضة شتاء2021
موضة شتاء2021
سلمى بدر
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قدم عدد من دور الأزياء العالمية خلال عروضها على مدرجات الموضة لموسم شتاء 2021 "البانشو" وإعادته مرة أخرى، لكن بتصميمات حديثة.

البانشو بقصته التقليدية المتوارثة، يتميز بشكل مثل المثلث مع تصميماته الواسعة الفضفاضة، دون أكمام أو زراير، ويتم ارتداؤه بسهولة تامة من خلال فتحة واسعة في وسطه لتسهيل مرور الرأس منها، فينسدل من الاكتاف إلى الأسفل ويغطي القسم العلوي من الجسم بالكامل، مع جزء من القسم السفلي للجسم.

يعتبر البانشو من الصيحات المبتكرة التي قدمتها دور الأزياء العالمية، استوحتها من الملابس التقليدية للشعوب الأصلية في أمريكا وطورتها بأسلوبها الخاص والابداعي، فظهر البانشو المصمم من الخامات المختلفة، أهمها الصوف والجوخ والقطيفة، لتحمي المراة من البرد وتمنحها الدفء.

حضر البانشو بشكل لافت في عروض الأزياء حيث سيطر بقوة على الموضة الرائجة، وكل دار قدمته باستايل مختلف عن الأخرى من حيث القصة والتصميم واللون وغيرها، فموضة شتاء 2021 اختيار البانشو الطويل الذي يصل إلى الكاحل، مع قصته الواسعة التي تتزين ببعض الإكسسوارات الناعمة كالحزام عند الخصر، كما أن البانشو المتوسط الطول أيضًا سيكون منتشرا جدًا في الموسم المقبل، حيث يسهل تنسيقه مع الإطلالات اليومية والعملية.

تميزت صيحة البانشو لشتاء 2021 بألوانها المتنوعة والمتعددة، حيث تدرجت من الألوان الكلاسيكية كالأسود والرمادي إلى الألوان العصرية مثل البني والاوف وايت والبرتقالي.

قدمت دور الأزياء بانشو ناعما بلونه البني الفاتح مع الأطراف المحددة باللون الأسود، تميزه لياقة عالية، وهو مناسب لمختلف الإطلالات الكاجوال والرسمية، وبانشو طويل باللون الرمادي، مع الجوانب المحددة باللون الأسود، يزينه الزر الجانبي عند الكتفين باللون الأسود مع حزام أسود عريض عند الخصر.



موضة شتاء2021
موضة شتاء2021
موضة شتاء2021
موضة شتاء2021
موضة شتاء2021
موضة شتاء2021
موضة شتاء2021
«البانشو».. موضة شتاء2021
موضة شتاء2021
موضة شتاء2021
موضة شتاء2021
موضة شتاء2021
موضة شتاء2021
موضة شتاء2021
موضة شتاء2021
«البانشو».. موضة شتاء2021

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