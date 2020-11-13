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سياسي

صراع محتدم فى 4 دوائر بجولة إعادة المرحلة الثانية بالقاهرة

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:41 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
عائشة حسن
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أسفرت مؤشرات الفرز الأولية للجان العامة في انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات النواب، عن دخول عدد من الدوائر جولة الإعادة، وذلك نظرًا لعدم حصول المرشحين على عدد حصرى (50+1 من الأصوات الصحيحة).

وتجرى الإعادة في دوائر محافظة القاهرة بين هؤلاء المرشحين على النحو الآتي:

دائرة أول مدينة نصر بالقاهرة:
تجرى جولة الإعادة على مقعد واحد الباقى من أصل 3 مقاعد مخصصة لهذه الدائرة وهم:
عمرو السنباطي (مرشح مستقبل وطن)

سمر فرج فودة (مرشحة مستقلة).

دائرة البساتين بالقاهرة:
تجرى جولة الإعادة على مقعد واحد الباقى من أصل 3 مقاعد مخصصة لهذه الدائرة وهم:

أكمل قرطام

على عبدالونيس

دائرة حلوان:
تجرى الإعادة بين 6 مرشحين على المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة وهم:

عيد حماد محمد عيد

عبدالنعيم حامد محمود إبراهيم

عرفة مصطفى صالح محمود

مصطفى إسماعيل إبراهيم عاشور

إبراهيم الدسوقى محمد على إبراهيم محجوب

محمد السعيد عبدالسلام عبداللطيف

دائرة حدائق القبة:
تجرى الإعادة بين مرشحين على المقعد المخصص للدائرة

سيد نصر (مرشح حزب مستقبل وطن)

حسين أبو جاد (مرشح حزب مصر الحديثة).

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