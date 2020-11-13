صراع محتدم فى 4 دوائر بجولة إعادة المرحلة الثانية بالقاهرة
الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:41 م
عائشة حسنطباعة
أسفرت مؤشرات الفرز الأولية للجان العامة في انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات النواب، عن دخول عدد من الدوائر جولة الإعادة، وذلك نظرًا لعدم حصول المرشحين على عدد حصرى (50+1 من الأصوات الصحيحة).
وتجرى الإعادة في دوائر محافظة القاهرة بين هؤلاء المرشحين على النحو الآتي:
دائرة أول مدينة نصر بالقاهرة:
تجرى جولة الإعادة على مقعد واحد الباقى من أصل 3 مقاعد مخصصة لهذه الدائرة وهم:
عمرو السنباطي (مرشح مستقبل وطن)
سمر فرج فودة (مرشحة مستقلة).
دائرة البساتين بالقاهرة:
تجرى جولة الإعادة على مقعد واحد الباقى من أصل 3 مقاعد مخصصة لهذه الدائرة وهم:
أكمل قرطام
على عبدالونيس
دائرة حلوان:
تجرى الإعادة بين 6 مرشحين على المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة وهم:
عيد حماد محمد عيد
عبدالنعيم حامد محمود إبراهيم
عرفة مصطفى صالح محمود
مصطفى إسماعيل إبراهيم عاشور
إبراهيم الدسوقى محمد على إبراهيم محجوب
محمد السعيد عبدالسلام عبداللطيف
دائرة حدائق القبة:
تجرى الإعادة بين مرشحين على المقعد المخصص للدائرة
سيد نصر (مرشح حزب مستقبل وطن)
حسين أبو جاد (مرشح حزب مصر الحديثة).
وتجرى الإعادة في دوائر محافظة القاهرة بين هؤلاء المرشحين على النحو الآتي:
دائرة أول مدينة نصر بالقاهرة:
تجرى جولة الإعادة على مقعد واحد الباقى من أصل 3 مقاعد مخصصة لهذه الدائرة وهم:
عمرو السنباطي (مرشح مستقبل وطن)
سمر فرج فودة (مرشحة مستقلة).
دائرة البساتين بالقاهرة:
تجرى جولة الإعادة على مقعد واحد الباقى من أصل 3 مقاعد مخصصة لهذه الدائرة وهم:
أكمل قرطام
على عبدالونيس
دائرة حلوان:
تجرى الإعادة بين 6 مرشحين على المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة وهم:
عيد حماد محمد عيد
عبدالنعيم حامد محمود إبراهيم
عرفة مصطفى صالح محمود
مصطفى إسماعيل إبراهيم عاشور
إبراهيم الدسوقى محمد على إبراهيم محجوب
محمد السعيد عبدالسلام عبداللطيف
دائرة حدائق القبة:
تجرى الإعادة بين مرشحين على المقعد المخصص للدائرة
سيد نصر (مرشح حزب مستقبل وطن)
حسين أبو جاد (مرشح حزب مصر الحديثة).