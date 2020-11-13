صراع محتدم فى 4 دوائر بجولة إعادة المرحلة الثانية بالقاهرة

أسفرت مؤشرات الفرز الأولية للجان العامة في انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات النواب، عن دخول عدد من الدوائر جولة الإعادة، وذلك نظرًا لعدم حصول المرشحين على عدد حصرى (50+1 من الأصوات الصحيحة).وتجرى الإعادة في دوائر محافظة القاهرة بين هؤلاء المرشحين على النحو الآتي:دائرة أول مدينة نصر بالقاهرة:تجرى جولة الإعادة على مقعد واحد الباقى من أصل 3 مقاعد مخصصة لهذه الدائرة وهم:عمرو السنباطي (مرشح مستقبل وطن)سمر فرج فودة (مرشحة مستقلة).دائرة البساتين بالقاهرة:تجرى جولة الإعادة على مقعد واحد الباقى من أصل 3 مقاعد مخصصة لهذه الدائرة وهم:أكمل قرطامعلى عبدالونيسدائرة حلوان:تجرى الإعادة بين 6 مرشحين على المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة وهم:عيد حماد محمد عيدعبدالنعيم حامد محمود إبراهيمعرفة مصطفى صالح محمودمصطفى إسماعيل إبراهيم عاشورإبراهيم الدسوقى محمد على إبراهيم محجوبمحمد السعيد عبدالسلام عبداللطيفدائرة حدائق القبة:تجرى الإعادة بين مرشحين على المقعد المخصص للدائرةسيد نصر (مرشح حزب مستقبل وطن)حسين أبو جاد (مرشح حزب مصر الحديثة).