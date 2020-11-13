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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عون يبحث مع كوبيتش مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:44 م
ميشال عون
ميشال عون
وكالات
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بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، مع المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان
كوبيتش، مسار المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

واستقبل الرئيس اللبناني، المنسّق الخاص للأمم المتحدة، قبل ظهر اليوم الجمعة في قصر بعبدا بحضور مسئولة الوحدة السياسية ساسكيا رامينج ولينا القدوة، حسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وعرض الرئيس عون مع كوبيتش، الأوضاع العامة ومسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء مداولات الاجتماع الذي عقد، يوم الأربعاء الماضى، في مقر القوات الدولية العاملة في الجنوب في الناقورة".

وتطرق البحث، حسب البيان " إلى التقرير الدوري الذي يعتزم السيد كوبيتش تقديمه إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1701، كما جرت خلال اللقاء "متابعة تطورات ملف تشكيل الحكومة الجديدة، ومسألة العقوبات الأمريكية التي فرضت على عدد من السياسيين اللبنانيين".

وقدّم الرئيس عون "التعازي فى جنود قوات حفظ السلام في سيناء، الذين قضوا فى تحطم طائرة مروحية كانت تقلّهم نتيجة عطل تقني".

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