ينجو من الموت في قنا.. والوحدة المحلية: «هيصلح الكوبري»

أنقذت العناية الإلهية سائق من الموت بعد سقوط سيارته "بيجو" في ترعة مزلقان كوم يعقوب، بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، دون وقوع إصابات بشرية.وتلقى مركز شرطة أبوتشت، بلاغا يفيد بسقوط سيارة في ترعة مزلقان كوم يعقوب، دون خسائر بشرية.وعلى الفور انتقلت قوات من مركز الشرطة والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن السيارة كان يستقلها سائقها فقط، واصطدمت بسور كوبري مزلقان كوم يعقوب، مما أدى إلى سقوط جزء من السور.وتمكنت الحماية المدنية بمساعدة الأهالي من انتشال السيارة، دون إصابات بشرية، وحرر محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.وصرح خالد عويس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بأنه ألزم سائق السيارة بإصلاح الكوبري، وبالفعل قام السائق بإصلاح الكوبري.